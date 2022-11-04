В ходе встречи министры также обсудили потребности Украины в подготовке к зиме. Речь шла о необходимости поддержки ремонта и восстановления энергетической и водной инфраструктуры.

Интересно С энергетикой как с нефтебазами не получилось: в чем просчиталась Россия

Страны G7 заявили о поддержке Украины

Министры иностранных дел G7 выступили с поддержкой Украины и заявили, что будут помогать столько, сколько потребуется. В обнародованном совместном заявлении министры заявили, что будут "твердо стоять с Украиной столько, сколько потребуется".

В ходе встречи министры отметили, что осуждают недавнюю эскалацию со стороны России. Они считают неприемлемыми нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе энергетические и водные объекты по всей Украине с использованием ракет и иранских беспилотников.

Какую помощь от мировых партнеров Украина уже получила

2 ноября Испания анонсировала мощную военную помощь Украине. По словам Кулебы, наше государство в ближайшее время укрепит свою обороноспособность, получив 4 системы ПВО Hawk. Также Испания передаст батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней.

Соединенные Штаты Америки пообещали предоставить Украине 8 комплексов NASAMS. Однако это будет не в ближайшее время. По словам оппозиционного политика из Вашингтона Андрея Пионтковского, в США, в том числе и в администрации президента Байдена, существуют 2 точки зрения по оказанию военной помощи Украины.

4 ноября министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что США вскоре предоставят Киеву очередной пакет военной помощи. По его словам, партнеры продолжат поставлять для украинских военных системы залпового огня, антидронные системы и беспилотники для разведки и наведения артиллерии.

Латвия в очередной раз помогает нашему государству в борьбе с врагом. Так, наши пограничники получили дроны от латвийских коллег.

Достойно внимания – ВСУ получили мощные системы Hawk: смотрите видео