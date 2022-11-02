Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он также отметил, что целью ракетных обстрелов Украины для России является полное отключение нас от энергоснабжения, хорошо.

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Возвращаясь к ударам по железной дороге, Коваленко объясняет, почему россияне не смогли парализовать эту систему.

"Такую тактику для ударов по железнодорожным путям используют в двух случаях – поражение настолько сильно, что его невозможно восстановить или эти удары являются такими, чтобы временно нарушить логистику", – говорит он.

Эта тактика потерпела провал – русские не могли достичь ни первого, ни второго.

Удары России по украинской энергосистеме

Что касается энергосистемы, то здесь тоже есть интересные моменты – Украина технологически и технически развитая страна. Мы не Эритрея или Сомали, где в случае взрыва на ТЭЦ, регион или район без света на несколько лет,

– отмечает Коваленко.

Именно за счет нашего развития, ремонт у нас проходит гораздо быстрее, чтобы этого хотели враги.

Ну и тоже нужно отметить – мы адаптируемся к ситуации. Украинцы способны привыкнуть к любым условиям, поэтому россияне не могут добиться своей цели.

Утром 31 октября Россия выпустила более 50 ракет.

Украинские подразделения ПВО утром 31 октября сбили большинство ракет, которыми враг атаковал Украину. Российские террористы выпустили по нашей стране полсотни ракет типа Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонского района.