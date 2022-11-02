Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він також зазначив, що метою ракетних обстрілів України для Росії – є повне відключення нас від енергопостачання, добре.

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Повертаючись до ударів по залізниці, Коваленко пояснює, чому росіяни не змогли паралізувати цю систему.

"Таку тактику для ударів по залізничних шляхах використовують у двох випадках – ураження настільки сильне, що його неможливо відновити або ці удари є такими, аби тимчасово порушити логістику", – каже він.

Ця тактика зазнала провалу – росіяни не могли досягти ані першого, ані другого.

Удари Росії по українській енергосистемі

Щодо енергосистеми, то тут також є цікаві моменти – Україна технологічно та технічно розвинута країна. Ми не Еритрея чи Сомалі, де у випадку вибуху на ТЕЦ, то регіон чи район без світла на декілька років,

– зазначає Коваленко.

Саме за рахунок нашого розвитку, ремон у нас проходить набагато швидше, аби цього хотіли вороги.

Ну і теж потрібно зазначити – ми адаптуємось до ситуації. Українці здатні призвичаїтись до будь-яких умов, тому росіяни не можуть досягти своєї мети.

Зранку 31 жовтня Росія випустила понад 50 ракет

Українські підрозділи ППО зранку 31 жовтня збили більшість ракет, якими ворог атакував Україну. Російські терористи випустили по нашій країні пів сотні ракет типу Х-101 та Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська.