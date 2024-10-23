Поддерживают Путина, но не поддерживают войну в Украине, – ISW о парадоксе в опросах россиян

Недавние опросы в России показывают, что Владимир Путин все еще пользуется значительной поддержкой среди населения. В то же время россияне не поддерживают его политику и зачастую хотят совершенно противоположное его действиям.

Институт изучения войны указывает, что россияне предпочитают решать социально-экономические проблемы и готовы на уступки перед Украиной.

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Поддержка Путина высокая, но его решений – нет

Так, 78% респондентов в опросе Chronicles заявили, что они в целом одобряют деятельность Путина как президента России. Однако эти же люди хотят, чтобы правительство предоставляло приоритет вопросам, которые "прямо противоположны фактическим действиям" Путина.

Таким как внутренние социально-экономические проблемы (83%), мирный договор с Украиной, который предусматривает взаимные уступки (61%), восстановление отношений с западными государствами (43%),

– отмечает ISW.

Аналитики указывают, что Путин воздержался от перевода российской экономики на полную военную основу, но российское правительство, несмотря на это, сильно сосредоточило российские федеральные расходы на оборону и национальную безопасность вместо социальной политики.

Также российский диктатор продемонстрировал, что он не заинтересован в уступках и переговорах, которые не приведут к полной капитуляции Украины. Более того, он даже требовал, чтобы ВСУ вышли с территории восточной и южной Украины, которые российские войска сейчас не занимают.

В Институте изучения войны указывают, что Путин неоднократно пытался дистанцироваться от некомпетентных, коррумпированных и чрезмерно бюрократических российских чиновников и пытался представить себя как способного и заботливого лидера, который может быстро решить проблемы рядовых россиян, несмотря на то, что он стоит за принятием решений, которые большинство населения, кажется, не воспринимает.