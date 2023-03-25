Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, прежде всего не нужно из-за этого бояться. Страх не должен сформироваться в определенную позицию, которая будет ошибочно истолкована как форма влияния на американские выборы.

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Нужно отдавать себе отчет, что даже сейчас поддержка США в отношении любого вида помощи не полностью гарантирована. Однако с любой ситуацией можно работать.

Безоблачная и полностью открытая ли к любому виду помощи ситуация с поддержкой от США сегодня? Даже если говорить не о 2025 годе, когда в январе будет инаугурация нового президента, а о 2024 годе. Отнюдь,

– отметил Вигиринский.

Важно! Соединенные Штаты и страны-союзники неоднократно отмечали, что Украину будут поддерживать столько, сколько это потребуется.

Почему Рон Десантис изменил заявления по Украине

Вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис, который, очевидно, будет соревноваться с Дональдом Трампом, сначала назвал войну в Украине "территориальным спором" и начал рассказывать, что действующие власти США не уделяют достаточно внимания американским интересам, ведь сосредоточены на помощи Украине.

Уже позже он сменил риторику после критики коллег из Республиканской партии. Недавно Десантис заявил, что Путин – военный преступник. Десантис также осудил вторжение и аннексию Крыма в 2014 году.

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Вигиринский отметил, что сейчас идет внутренняя конкуренция в Республиканской партии по поводу того, кого изберут кандидатом в президенты США. Во многих внутренних вопросах и у Десантиса, и у Трампа схожи взгляды.

А "украинский трек" – тот, который будет отличать этих кандидатов. Именно поэтому Десантис публично "подкорректировал" позицию по поводу войны в Украине.

Не вопрос того, как мы там к нему обратились, что приезжай в Украину, посмотри на все. Для него это политические технологии, которые на сегодня соответствуют общеамериканским ценностям о суверенитете, территориальной целостности и т.д. В вопросах Украины он ни в коем случае не предполагал возможности, если станет президентом, что суверенная страна должна отказаться от части территории,

– подчеркнул Вигиринский.

Что раньше говорил Десантис: коротко