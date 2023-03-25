Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, насамперед не потрібно через це боятися. Страх не повинен сформуватися в певну позицію, яка буде хибно протлумачена як форма впливу на американські вибори.
До теми Вже не "територіальна суперечка": губернатор Флориди змінив риторику про війну в Україні
Потрібно усвідомлювати, що навіть зараз підтримка США щодо будь-якого виду допомоги не є повністю гарантованою. Однак з будь-якою ситуацією можна працювати.
Чи безхмарна і повністю відкрита до будь-якого виду допомоги ситуація з підтримкою від США сьогодні? Навіть якщо говорити не про 2025 рік, коли в січні буде інавгурація нового президента, а про 2024 рік. Аж ніяк,
– зазначив Вігірінський.
Чому Рон Десантіс змінив заяви щодо України
Ймовірний кандидат у президенти США від Республіканської партії Рон Десантіс, який, очевидно, змагатиметься з Дональдом Трампом, спершу назвав війну в Україні "територіальною суперечкою" і почав розповідати, що чинна влада США не приділяє достатньо уваги американським інтересам, адже зосереджена на допомозі Україні.
Вже згодом він змінив риторику після критики колег з Республіканської партії. Нещодавно Десантіс заявив, що Путін – військовий злочинець. Десантіс також засудив вторгнення та анексію Криму у 2014 році.
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Вігірінський зауважив, що зараз йде внутрішня конкуренція в Республіканській партії щодо того, кого оберуть кандидатом у президенти США. В багатьох внутрішніх питаннях і в Десантіса, і в Трампа схожі погляди.
А "український трек" – той, який вирізнятиме цих кандидатів. Саме тому Десантіс публічно "підкоригував" позицію щодо війни в Україні.
Не питання того, як ми там до нього звернулися, що приїдь в Україну, подивися на все. Для нього це політичні технології, які станом на сьогодні відповідають загальноамериканським цінностям про суверенітет, територіальну цілісність тощо. В питаннях України він в жодному разі не припускав можливості, якщо стане президентом, що суверенна країна має відмовитися від частини території,
– підкреслив Вігірінський.
Що раніше говорив Десантіс: коротко
- Губернатор Флориди назвав війну в Україні "територіальною суперечкою". Однак згодом змінив свою позицію.
- У відповідь на першу заяву речник глави МЗС України Олег Ніколенко підкреслив, що Десантіс як колишній військовий, який перебував у зоні бойових дій, знає різницю між "суперечкою" та війною.
- Він запросив Десантіса відвідати України, щоб детальніше побачити наслідки повномасштабного вторгнення та загрози, які становлять небезпеку інтересам США.