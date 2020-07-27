Поддержка Украины от США не изменится после президентских выборов, – посол
Посол Украины в США Владимир Ельченко убежден, что поддержка Украины со стороны США не изменится после президентских выборов. Он объяснил это тем, что и у демократов, и у республиканцев одинаковое адекватное отношение к российской агрессии.
Ельченко отметил, что двухпартийная поддержка не позволит поменять курс, кто бы не был избран. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
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В то же время посол Украины в США добавил, что могут измениться разве какие-то акценты. Но радикальных изменений не прогнозируют.
И у демократов, и у республиканцев одинаковое адекватное отношение к российской агрессии и вопросу санкций, то есть это также не изменится, а это для нас на сегодня главное. И это же касается и поддержки Украины, финансовой, экономической, безопасности и т. п,
– заявил Ельченко.
Также он подчеркнул, что в торгово-экономических отношениях с Украиной есть ряд ограничений относительно украинского экспорта, которые США хотят снять.
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Президентские выборы в США: главное
- Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. Из-за вспышки коронавируса кандидаты отказались от классической кампании: отменили митинги и встречи с избирателями.
- Действующий президент США Дональд Трамп стал кандидатом от республиканцев, а демократов будет представлять экс-вице-президент Джозеф Байден.
- Сейчас больший рейтинг поддержки имеет именно Джо Байден. Он уже на 10% оторвался от Трампа.