Посол Украины в США Владимир Ельченко убежден, что поддержка Украины со стороны США не изменится после президентских выборов. Он объяснил это тем, что и у демократов, и у республиканцев одинаковое адекватное отношение к российской агрессии.

Ельченко отметил, что двухпартийная поддержка не позволит поменять курс, кто бы не был избран. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

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В то же время посол Украины в США добавил, что могут измениться разве какие-то акценты. Но радикальных изменений не прогнозируют.

И у демократов, и у республиканцев одинаковое адекватное отношение к российской агрессии и вопросу санкций, то есть это также не изменится, а это для нас на сегодня главное. И это же касается и поддержки Украины, финансовой, экономической, безопасности и т. п,

– заявил Ельченко.

Также он подчеркнул, что в торгово-экономических отношениях с Украиной есть ряд ограничений относительно украинского экспорта, которые США хотят снять.

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