Підтримка України від США не зміниться після президентських виборів, – посол
Посол України у США Володимир Єльченко переконаний, що підтримка України з боку США не зміниться і після президентських виборів. Він пояснив це тим, що і у демократів, і у республіканців однакове адекватне ставлення до російської агресії.
Єльченко наголосив, що двопартійна підтримка не дозволить поміняти курс, хто б не був обраний. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".
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Водночас посол України у США додав, що можуть змінитися хіба якісь акценти. Але радикальних змін не прогнозують.
І у демократів, і у республіканців однакове адекватне ставлення до російської агресії та питання санкцій, тобто це також не зміниться, а це для нас на сьогодні головне. І це ж стосується і підтримки України, фінансової, економічної, безпекової тощо,
– заявив Єльченко.
Також він підкреслив, що у торговельно-економічних стосунках з Україною є низка обмежень щодо українського експорту, які США хочуть зняти.
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- Президентські вибори у США заплановані на 3 листопада 2020 року. Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасували мітинги та зустрічі з виборцями.
- Чинний президент США Дональд Трамп став кандидатом від республіканців, а демократів представлятиме ексвіцепрезидент Джозеф Байден.
- Наразі більший рейтинг підтримки має саме Джо Байден. Він вже на 10% відірвався від Трампа.