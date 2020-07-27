Посол України у США Володимир Єльченко переконаний, що підтримка України з боку США не зміниться і після президентських виборів. Він пояснив це тим, що і у демократів, і у республіканців однакове адекватне ставлення до російської агресії.

Єльченко наголосив, що двопартійна підтримка не дозволить поміняти курс, хто б не був обраний. Про це він сказав в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Водночас посол України у США додав, що можуть змінитися хіба якісь акценти. Але радикальних змін не прогнозують.

І у демократів, і у республіканців однакове адекватне ставлення до російської агресії та питання санкцій, тобто це також не зміниться, а це для нас на сьогодні головне. І це ж стосується і підтримки України, фінансової, економічної, безпекової тощо,

– заявив Єльченко.

Також він підкреслив, що у торговельно-економічних стосунках з Україною є низка обмежень щодо українського експорту, які США хочуть зняти.

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