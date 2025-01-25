Это 24 Каналу отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. По его словам, в 2022 – 2024 году наше государство получило недостаточно оружия от Запада.

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"Я считаю санкции только вспомогательным средством в помощи Украине и подавлении России. Первым и главным может быть помощь оружием. Возможность, которую имели президент Байден и его администрация, европейские партнеры с 2022 по 2024 год, была недостаточна. Именно поэтому война не завершилась достаточно быстро. Мы имели бы окно возможностей, если бы наши партнеры нас достаточно поддержали", – сказал он.

Обратите внимание! Дональд Трамп заявил, что предоставление военной помощи Украине будет рассмотрено после диалога с украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Президент США добавил, что введение новых санкций против России вероятно, если Кремль не пойдет на переговоры.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" добавил, что есть угроза, что повторится ситуация, когда в начале 2024 года почти за полгода была заморожена помощь Украине от Штатов. По его мнению, это не выигрышная стратегия.