Це 24 Каналу зауважив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук. За його словами, у 2022 – 2024 році наша держава отримала недостатньо зброї від Заходу.

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"Я вважаю санкції тільки допоміжним засобом у допомозі Україні та придушенні Росії. Першим і головним може бути допомога зброєю. Можливість, яку мали президент Байден та його адміністрація, європейські партнери з 2022 по 2024 рік, була недостатня. Саме через це війна не завершилася достатньо швидко. Ми мали б вікно можливостей, якби наші партнери нас достатньо підтримали", – сказав він.

Зверніть увагу! Дональд Трамп заявив, що надання військової допомоги Україні буде розглянуто після діалогу з українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Владіміром Путіним. Президент США додав, що введення нових санкцій проти Росії ймовірне, якщо Кремль не піде на переговори.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" додав, що є загроза, що повториться ситуація, коли на початку 2024 року майже за пів року була заморожена допомога Україні від Штатів. На його думку, це не виграшна стратегія.