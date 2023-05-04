Национальные интересы против мнения избирателей

Несколько дней назад самый популярный телеканал США Fox News уволил одного из своих самых рейтинговых ведущих – Такера Карлсона. Благодаря своей острой, оппозиционной к действующей власти риторике, он каждый вечер собирал многомиллионную аудиторию, а среди его любимых тем была критика помощи Украине. Мол, американцы не должны вмешиваться в "территориальный спор" двух государств и оказывать поддержку "коррумпированному" киевскому правительству.

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Сложно оценить, насколько эффективны были усилия Карлсона, но уровень одобрения помощи Украине среди граждан США действительно падает.

Согласно недавнему опросу PBS, 49% американцев поддерживают предоставление нам оружия и денег. Однако в мае 2022 года этот показатель достиг 60%. Динамика несколько отличается по партийным симпатиям: среди оппозиционно настроенных сторонников республиканцев поддержка падает быстрее, чем среди избирателей демократов.

Для Украины такая тенденция неприятна, поскольку мнение избирателей всегда будет одним из главных приоритетов для американских политиков. С другой стороны, события российско-украинской войны однозначно пересекаются со сферой национальных интересов США, иначе мы с самого начала не получали бы такой значительной помощи.

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Как утверждает сенатор-республиканец от штата Миссисипи Роджер Викер, администрация Байдена до сих пор не может объяснить своим гражданам, почему для Америки выгодно поддерживать Украину: "У нас есть множество причин помогать Киеву, но мы просто о них не говорим".

Очевидные причины поддержки Украины

Викер и другие представители Сената и Палаты представителей обеих партий, желающих увеличения помощи для Украины, приводят 4 главные причины, бесспорно свидетельствующие в пользу наращивания поддержки для Киева.

Украина является ключом к безопасности и процветанию Европы, а соответственно и США. Падение Украины означает, что вскоре Россия пойдет войной на государства восточного фланга НАТО, на защиту которых придется становиться и американцам. Уничтожение военного потенциала России стоит американцам довольно дешево – всего 0,2% ВВП по состоянию на начало 2023 года. При этом, отдавая Украине устаревшее вооружение, США производят новое, таким образом модернизируя свои вооруженные силы. Даже если за короткое время увеличить помощь Украине вдвое, американская экономика не терпит заметного ущерба, а наоборот выигрывает от новых инвестиций. Америка выступает лидером военной трансформации в Европе. Германия, Франция и другие страны ЕС и НАТО, по примеру США, увеличивают оборонные бюджеты и модернизируют армии. Опять же это уменьшает риск того, что американцам в будущем придется вставать в защиту европейцев, как это было во время двух мировых войн. Победа Украины будет означать для Китая, что Запад не шутит, предостерегая от нападения на Тайвань. Как сказал премьер-министр Японии Фумио Кишида: "В будущем Восточная Азия может повторить судьбу Украины". К тому же, ввиду сближения России и Китая поражение Москвы безусловно будет означать ослабление Пекина.

Будучи представителем Комитета Сената США по вооруженным силам, Роджер Викер отвергает обвинения украинского правительства в коррумпированности. По его словам, произошло уже несколько десятков проверок, которые не выявили существенных злоупотреблений Киевом. Соответственно, эту информацию Белый дом также должен доносить до общественности, опровергая миф об Украине как об одном из самых коррумпированных государств мира.

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Украинцам было приятно слышать слова спикера Палаты представителей Конгресса Кевина МакКарти о поддержке Киева и осуждении российской агрессии. Подобные заявления о "сделаем все, что нужно" раздаются и от Байдена и других чиновников из Белого дома.

Однако широкие круги американской общественности часто встречают громкие лозунги с непониманием. Поэтому Вашингтон должен начинать давать своим гражданам больше деталей, начав хотя бы с четырех перечисленных пунктов.