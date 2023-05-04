Національні інтереси проти думки виборців

Декілька днів тому найпопулярніший телеканал США Fox News звільнив одного зі своїх найрейтинговіших ведучих – Такера Карлсона. Завдяки своїй гострій, опозиційній до чинної влади риториці він щовечора збирав багатомільйонну аудиторію, а серед його улюблених тем була критика допомоги Україні. Мовляв, американці не повинні втручатися в "територіальну суперечку" двох держав і надавати підтримку "корумпованому" київському уряду.

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Складно оцінити, наскільки ефективними були зусилля Карлсона, але рівень схвалення допомоги Україні серед громадян США справді падає.

Згідно з нещодавнім опитуванням PBS, 49% американців підтримують надання нам зброї та грошей. Однак у травні 2022 року цей показник сягав 60%. Динаміка дещо відрізняється за партійними симпатіями: серед опозиційно налаштованих прихильників республіканців підтримка падає швидше, ніж серед виборців демократів.

Для України така тенденція є неприємною, оскільки думка виборців завжди буде одним із чільних пріоритетів для американських політиків. З іншого боку, події російсько-української війни однозначно перетинаються зі сферою національних інтересів США, інакше ми б від початку не отримували такої значної допомоги.

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Як стверджує сенатор-республіканець від штату Міссісіпі Роджер Вікер, адміністрація Байдена до сьогодні не може пояснити своїм громадянам, чому для Америки вигідно підтримувати Україну: "У нас є безліч причин допомагати Києву, але ми просто про них не говоримо".

Очевидні причини для підтримки України

Вікер та інші представники Сенату і Палати представників з обох партій, які хочуть збільшення допомоги для України, наводять чотири головні причини, що беззаперечно свідчать на користь нарощування підтримки для Києва.

Україна є ключем до безпеки і процвітання Європи, а, відповідно, і США. Падіння України означатиме, що невдовзі Росія піде війною на держави східного флангу НАТО, на захист яких доведеться ставати й американцям. Знищення воєнного потенціалу Росії коштує американцям доволі дешево – лише 0,2% ВВП станом на початок 2023 року. При цьому, віддаючи Україні застаріле озброєння, США виробляють нове, таким чином модернізуючи свої збройні сили. Навіть якщо за короткий час збільшити допомогу Україні вдвічі, американська економіка не зазнає помітної шкоди, а навпаки виграє від нових інвестицій. Америка виступає лідером воєнної трансформації в Європі. Німеччина, Франція та інші країни ЄС і НАТО, беручи приклад зі США, збільшують оборонні бюджети та модернізують армії. Знову ж, це зменшує ризик того, що американцям в майбутньому доведеться ставати на захист європейців, як це було під час двох світових воєн. Перемога України означатиме для Китаю, що Захід не жартує, застерігаючи від нападу на Тайвань. Як сказав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда: "У майбутньому Східна Азія може повторити долю України". До того ж, зважаючи на зближення Росії і Китаю, поразка Москви безумовно означатиме ослаблення Пекіна.

Будучи представником Комітету Сенату США зі збройних сил, Роджер Вікер відкидає звинувачення українського уряду в корумпованості. За його словами, відбулося вже кілька десятків перевірок, що не виявили суттєвих зловживань з боку Києва. Відповідно, цю інформацію Білий дім також мав би доносити до громадськості, спростовуючи міф про Україну як про одну з найкорумпованіших держав світу.

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Українцям було приємно чути слова спікера Палати представників Конгресу Кевіна МакКарті про підтримку Києва і засудження російської агресії. Подібні заяви про "зробимо все, що потрібно" лунають і від Байдена та інших посадовців з Білого дому.

Однак широкі кола американської громадськості часто зустрічають гучні гасла з нерозумінням. Тому Вашингтон має починати давати своїм громадянам більше деталей, почавши хоч би з чотирьох перерахованих пунктів.