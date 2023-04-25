У пресслужбі Fox News повідомили, що Такер Карлсон більше не працюватиме на телеканалі. Останнє його шоу вийшло в п'ятницю 21 квітня.

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Fox News раптово припинила співпрацю з ведучим

Жива аудиторія шоу Такера перевищувала 3 мільйони людей, а багато американців дивились Fox лише через Карлсона. У п'ятницю 21 квітня він закінчив випуск традиційними словами "Побачимось у понеділок", проте в понеділок телеканал несподівано заявив, що "за взаємною згодою" сторони припиняють співпрацю. Ні пресслужба, ні сам пропагандист не кажуть, що трапилось.

Ми дякуємо йому за його роботу як ведучого, а до цього як коментатора,

– мовиться в заяві телеканалу.

Що варто знати про Такера Карлсона

Такер Карлсон працював на телеканалі з 2009 року, а особисте шоу вів з 2016 року.

Карлсон був улюбленцем російських пропагандистів, адже відвертий українофоб, який поширював фейки Кремля, до прикладу про "біолабораторії в Україні".

Він годував своїх глядачів теоріями змови, підтримував Путіна, пропагував маячню Дональда Трампа й проводив з ним улесливі інтерв'ю.

Також він дезінформував стосовно кількості загиблих українських військових. При цьому він постійно критикував Україну та Зеленського, називаючи його "маріонеткою" і "диктатором у спортивному костюмі".

Зверніть увагу. Журналісти "Телебачення Торонто" присвятили цілий випуск діяльності Такера Карлсона і наочно показали, як він працює на російську пропаганду.