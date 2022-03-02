Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО самая высокая за всю историю опросов

Сейчас в Украине 86% населения поддерживают присоединение к Евросоюзу. К НАТО присоединиться хотят 76% украинцев.

Уровень поддержки вступления в ЕС и НАТО по сравнению с довоенным периодом значительно вырос. Отметили, что положительная динамика произошла из-за новых убеждений населения юга и востока Украины.

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"Поддержка вступления Украины в Европейский Союз и НАТО самая высокая за всю историю опросов. В возрастном разрезе во всех категориях наблюдается единодушие", – отметили в "Рейтинге".

Верят, что это произойдет как можно быстрее

Кроме этого, 61% людей верят в то, что Украина станет членом Европейского Союза в течение 1 – 2 лет. Еще 13% верят, это произойдет через 5 лет. Со своими оценками колеблются 17%.

Не верят в то, что Украина станет членом ЕС лишь 4%. По сравнению с 2021 годом количество тех, кто не верит в европейскую интеграцию Украины значительно уменьшилось (в ноябре 2021 года таких было 26%),

– рассказали создатели опроса.

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