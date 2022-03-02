Рівень підтримки вступу до ЄС та НАТО у порівнянні з довоєнним періодом значно зріс. Зазначили, що позитивна динаміка відбулася через нові переконання населення півдня та сходу України.

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"Підтримка вступу України до Європейського Союзу та НАТО найвища за всю історію опитувань. У віковому розрізі в усіх категоріях спостерігається одностайність", – зазначили у "Рейтингу".

Вірять, що це станеться якнайшвидше

Крім цього, 61% людей вірять у те, що Україна стане членом Європейського Союзу протягом 1 – 2 років. Ще 13% вірять, це відбудеться через 5 років. З своїми оцінками вагаються 17%.

Не вірять у те, що Україна стане членом ЄС лише 4%. У порівнянні із 2021 роком кількість тих, хто не вірить в європейську інтеграцію України значно зменшилася (у листопаді 2021 року таких було 26%),

– розповіли творці опитування.

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