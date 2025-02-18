Северная Корея часто прячет свои установки в туннелях в горах, чтобы спрятать от потенциального огня Юга. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yonhap.

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Возможности новой южнокорейской ракеты

По данным Комитета начальников штабов, новые ракеты способны наносить координированный удар по целям в Северной Корее. Это позволит оперативно подавить артиллерию противника в случае вооруженного конфликта.

Новая баллистическая ракета получила название "Ure", что в переводе с корейского означает "Гром". Она разработана для уничтожения северокорейских артиллерийских комплексов большой дальности, которые расположены в пещерах и подземных укрытиях недалеко от границы. Ее дальность поражения составляет до 180 километров.

Необходимость создания такой ракеты обусловлена тем, что Сеул и прилегающие регионы, где проживает около половины из 51 миллиона населения Южной Кореи, находятся в зоне досягаемости дальнобойной артиллерии КНДР. Это требует постоянного укрепления оборонных возможностей для эффективного реагирования и нейтрализации этой угрозы.