Подготовка – основа основ, – Залужный показал, как отработанные навыки спасают жизнь

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что никогда нельзя пренебрегать подготовкой. Именно она поможет в наиболее критические моменты боя.

Он опубликовал в своем фейсбуке рассказ украинского военного из 72-й отдельной механизированной бригады по имени Андрей. Он воюет еще с 2014 года, когда началась война против России.

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Выводил людей под снайперским огнем

Андрей впоминает особо непростые моменты из своей службы. Однажды выводил военных, когда работали снайперы. Ему удалось выполнить миссию и даже спасти свою БМП.

Часто Андрей попадал в реально непростые условия, когда вокруг стреляют минометами, повсюду слышны автоматные и пулеметные очереди, но выполнял боевое задание. Он поблагодарил своих инструкторов, которые научили его и помогли спасти не одну жизнь.

Подготовка – это основа основ. В критические моменты отработанные до автоматизма навыки спасают жизнь. Вооруженные Силы Украины доказали свою готовность к отражению полномасштабной агрессии, – отмечает Валерий Залужный.

Интересный рассказ украинского военного: смотрите видео

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