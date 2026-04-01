Хотел взорвать ТЦК, а получил 15 лет: СБУ разоблачила предателя в Херсоне
- Агент ФСБ получил 15 лет заключения за попытку теракта в Херсоне, его задержали во время закладки взрывчатки возле ТЦК.
- Суд признал агента виновным в государственной измене и диверсии, изъяли взрывчатку и телефон с доказательствами контактов с ФСБ.
Суд приговорил агента ФСБ к 15 годам заключения с конфискацией имущества за попытку теракта в Херсоне. Его задержали "на горячем" во время закладки взрывчатки возле здания ТЦК.
Кроме подрыва ТЦК, ему удалось выполнить указание кураторов по поджогам релейных шкафов местного филиала Укрзализныци. Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.
Смотрите также Миллионные взятки: на Харьковщине СБУ задержала главу известной политсилы за незаконные схемы
Что известно о суде над предателем, которого разоблачили в Херсоне?
По материалам Службы безопасности Украины суд приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества агента российской спецслужбы, который готовил теракт в Херсоне.
Известно, что подозреваемого задержали в марте 2025 года "на горячем" при попытке оставить сумку с самодельным взрывным устройством у входа в областной ТЦК. По данным следствия, российские кураторы планировали дистанционно взорвать взрывчатку вместе с самим агентом.
Исполнителем оказался безработный житель Черкасс, которого завербовали через телеграмм-каналы по поиску "легких заработков". Перед выполнением основной задачи его привлекали к поджогам релейных шкафов местного филиала Укрзализныци.
Впоследствии мужчину отправили в Херсон, где он получил координаты тайника с самодельной бомбой. Также по указанию кураторов он установил на смартфон специальное программное обеспечение, что позволяло отслеживать его передвижения. Таким образом российская спецслужба планировала контролировать местонахождение агента и осуществить подрыв вблизи ТЦК.
Во время обыска у задержанного изъяли взрывчатку и телефон с доказательствами контактов с представителями ФСБ. Суд признал его виновным по статьям о государственной измене и диверсии, совершенную в условиях военного положения.
Что известно о других предателях, которых разоблачили недавно?
СБУ задержала чиновницу Минкульта за оправдание агрессии России и распространение пропаганды. Женщине грозит до 8 лет заключения и конфискация имущества за информационно-подрывную деятельность в пользу России.
На Покровском направлении СБУ задержала агента российской военной разведки, который корректировал воздушные атаки врага. Задержанный житель Доброполья собирал данные о позициях ВСУ и передавал их российскому ГРУ.
24 марта стало известно, что СБУ ликвидировала киллера ГРУ России, который планировал резонансные убийства в Украине, и задержала более 10 его сообщников. Задержанные получили подозрения за государственную измену, коллаборационную деятельность и другие преступления, им грозит пожизненное заключение.