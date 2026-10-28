"Туда прилетит": Садовый ответил на критику в адрес своих постов

Андрей Садовый прокомментировал обвинения в том, что публикации о подготовке городской инфраструктуры к зиме представляют опасность. Мэр Львова подчеркнул, что старается найти баланс между обязательной отчетностью и безопасностью объектов.

Об этом Андрей Садовый рассказал в рамках проекта "Ремовская интервью".

След российской пропаганды

Садовый отметил, что часть комментариев носит планомерный характер, и связал такую активность с действиями российской пропаганды. По его словам, количество таких комментариев заметно уменьшилось после поражения дата-центров "Яндекса" в России.

Хотя мэр признает и наличие искренних переживаний среди жителей.

Садовый заверил, что опубликованные материалы о городских мероприятиях лишены чувствительных ориентиров или географических привязок.

Я никогда не указываю адрес. Если я показываю объект, то просто информирую граждан о том, что мы делаем, но без подробностей. И я считаю, что это правильно, потому что как городской голова я должен отчитываться о том, что я делаю, где нахожусь и чем занимаюсь,

– пояснил мэр Львова.

Полное молчание вызвало бы волну обвинений в бездействии городских властей, поэтому важно сохранять в этом вопросе баланс, резюмировал Садовый.

Напомним, российские войска ежедневно направляют на западные регионы Украины по две-три волны реактивных беспилотников. Главной целью врага Андрей Садовый назвал объекты энергетической инфраструктуры.