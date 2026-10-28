"Туди прилетить": Садовий відповів на критику щодо своїх дописів

Про це Андрій Садовий зауважив для проєкту "Ремовська інтерв'ю".

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Слід російської пропаганди

Садовий зазначив, що частина коментарів має планомірний характер і пов'язує таку активність із діями російської пропаганди. За його словами, кількість таких коментарів помітно зменшилася після ураження дата-центрів "Яндекса" в Росії.

Хоча мер визнає й наявність щирих переживань серед жителів.

Садовий запевнив, що оприлюднені матеріали про міські заходи позбавлені чутливих орієнтирів чи географічних прив'язок.

Я ніколи не вказую адресу. Я, якщо показую об'єкт, я просто інформую громадян, що такі речі ми робимо, але без деталізації. І я вважаю, це є правильно, тому що як міський голова, я маю звітувати, що я роблю, де я є, чим я займаюсь– пояснив мер Львова.

Цілковите мовчання викликало б хвилю звинувачень у бездіяльності міської влади, тому важливо зберігати у цьому рівновагу, резюмував Садовий.

Нагадаємо, російські війська щодня спрямовують на західні регіони України по дві-три хвилі реактивних безпілотників. Головною ціллю ворога Андрій Садовий назвав об'єкти енергетичної інфраструктури.