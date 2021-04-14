Подгруппа ТКГ по безопасности соберется на внеочередное заседание
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Такое решение приняли 14 апреля в результате переговоров ТКГ.
Источник:Украинская делегация в ТКГ
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что украинская делегация и ОБСЕ готова работать 24/7 для того, чтобы как можно быстрее достичь мира.
Кстати Худший сценарий для Донбасса – если оккупанты станут "миротворцами", – Арестович
Как прошло заседание ТКГ
- Кравчук начал обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию соблюдения перемирия на Донбассе.
- Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала заседание.
Никакие попытки давления на Украину не принесут успеха, Украинская делегация будет защищать наши национальные интересы при любых условиях,
– отметил Кравчук.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 28 апреля. Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что наша сторона уже отправила соответствующую ноту ОБСЕ о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, сообщает Интерфакс-Украина. Дата согласует ОБСЕ.
Обострение на Донбассе: что нужно знать
- В марте – апреле пророссийские боевики на Донбассе полностью сорвали перемирие. Они почти ежедневно прицельно обстреливают позиции украинских военных.
- С начала года на передовой погибли по меньшей мере 35 украинских защитников.
- Кроме того, Россия активно стягивает войска к украинской границе. Разведка предупредила, что агрессор может готовить провокации и пробираться вглубь Украины.
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