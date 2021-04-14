Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Такое решение приняли 14 апреля в результате переговоров ТКГ.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что украинская делегация и ОБСЕ готова работать 24/7 для того, чтобы как можно быстрее достичь мира.

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Как прошло заседание ТКГ

Кравчук начал обсуждение комплекса дополнительных мер по совершенствованию соблюдения перемирия на Донбассе.

Стороны согласились, что продолжение обсуждения должно происходить в подгруппе по безопасности, поэтому украинская сторона инициировала заседание.

Никакие попытки давления на Украину не принесут успеха, Украинская делегация будет защищать наши национальные интересы при любых условиях,

– отметил Кравчук.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 28 апреля. Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что наша сторона уже отправила соответствующую ноту ОБСЕ о созыве внеочередного заседания подгруппы по безопасности, сообщает Интерфакс-Украина. Дата согласует ОБСЕ.

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