Підгрупа ТКГ з безпеки збереться на позачергове засідання
Українська делегація у Тристоронній контактній групі ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки. Таке рішення ухвалили 14 квітня в результаті переговорів ТКГ.
Джерело:українська делегація у ТКГ
Глава української делегації у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що українська делегація та ОБСЄ готові працювати 24/7 для того, щоб якнайшвидше досягнути миру.
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Як відбулось засідання ТКГ
- Кравчук почав обговорення комплексу додаткових заходів щодо вдосконалення дотримання перемир'я на Донбасі.
- Сторони погодилися, що продовження обговорення має відбуватися в підгрупі з безпеки, тому українська сторона ініціювала засідання.
Жодні спроби тиску на Україну не матимуть успіху, Українська делегація захищатиме наші національні інтереси за будь-яких умов,
– наголосив Кравчук.
Наступне засідання ТКГ заплановане на 28 квітня. Речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович заявив, що наша сторона вже відправила відповідну ноту ОБСЄ про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, повідомляє Інтерфакс – Україна. Дату узгодить ОБСЄ.
Загострення на Донбасі: що треба знати
- У березні – квітні проросійські бойовики на Донбасі вщент зірвали перемир'я. Вони майже щодня прицільно обстрілюють позиції українських військових.
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- Крім того, Росія активно стягує війська до українського кордону. Розвідка попередила, що агресор може готувати провокації та пробиратись вглиб України.
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