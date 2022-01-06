Колбасные причины: почему протесты в Казахстане нельзя сравнивать с майданом в Украине

Я не знаю, в чьей реальности сочетается свобода, демократия, народное восстание против диктаторского и мародерствующие банды, грабящие магазины. В моей, например, не сочетаются.

В Украине в 2004 году все началось с политического протеста. И я не припомню ни одного случая мародерства, ни одного сожженного авто, ни одной разбитой витрины.

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В Украине было иначе

Результаты народной победы я обсуждать не стану. Скажу только, что в 2004 году лично я получил превосходную прививку от революционного "романтизьму" и навсегда расстался с иллюзиями. И это, несмотря на мирную, бескровную и очень травоядную Оранжевую революцию, непосредственным свидетелем и померным участником которой я был.

2014 год тоже был завязан на политические требования. Жаль, что вышло некошерно, погибших жаль очень... Ну, много чего жаль, если по результатам. Но я сейчас не о том, я акцентирую внимание на политических требованиях, лежащих в основе выступления масс.

События в Казахстане, с моей точки зрения, имеют исключительно колбасные причины.

Еще раз: с моей точки зрения, а я, как вам известно, белое пальто.

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Требования и причины

То, что я видел вчера (хотя, естественно, я могу ошибаться) – это грабежи и мародерство, на которых, как сову на глобус, начали натягивать политические требования. Колбасные бунты, конечно же, понятны в человеческом аспекте и, несомненно, многолетняя власть семьи Назарбаева достала многих. Вот только к вчерашним событиям политика цепляется с трудом.

Те, кто жжет здания, машины и грабит магазины, как правило, не имеют ни политических требований, ни демократических ценностей. Им нравится грабить, жечь и убивать. Был бы повод и возможность.

Я намеренно сейчас не рассматриваю политические расклады, которые возникли в результате событий в Алматы, хотя есть у меня мысли, что это сделает Казахстан надежным союзником России, уже без попыток поиграть в пантюркизм.

Просто хочу сказать восторженным любителям стихийных народных волеизъявлений, что обычно такие вот волеизъявления заканчиваются плохо. И для политики, и для экономики, и для гражданского общества. Кто сомневается – внимательно следит за результатами вчерашнего гуляния. Потом поговорим.

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