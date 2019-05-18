Подконтрольный власти орган, помогающий коррупционерам, - Шабунин о НАПК

Работу Национального агентства по предотвращению коррупции можно охарактеризовать двумя цифрами: два года ушло у НАПК на проверку 615 деклараций, еще семь тысяч лет им нужно на проверку остальных двух миллионов деклараций.

Об этом в своем видеоблоге "Право на достоинство" заявил Виталий Шабунин.

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Он подчеркнул, что при такой эффективности руководители НАПК получали по 300 тысяч гривен в месяц.

Нацагентство по предотвращению коррупции – это парализованный и полностью подконтрольный власти орган. Все что он делает – помогает коррупционерам и расправляется над политическими оппонентами власти,

– отметил Шабунин.

Чем должно бы заниматься НАПК?

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно обеспечивать формирование и реализацию государственной антикоррупционной политики. НАПК может проверять электронные декларации госслужащих, исследовать информацию относительно их состояния и тому подобное. Запуск работы Антикоррупционного агентства является одним из требований Европейского Союза по безвизовому режиму с Украиной.



НАПК может проверять электронные декларации госслужащих

Виталий сообщил, что 96% деклараций, полную проверку которых НАПК завершило течение прошлых лет, не были проверены в законный срок. То есть, агентство сознательно затягивало сроки для привлечения к ответственности, объясняя это длительностью проверки. На самом деле дела просто лежат, ожидая, пока истечет годичный срок для наказания и их можно будет закрыть.

Новый президент должен прекратить полномочия руководства НАПК и выбрать новое, новое руководство ведомства должно очистить штат НАПК и запустить автоматическую проверку электронных деклараций. И только при выполнении этих условий мы увидим реальные наказания за небрежное декларирования, конфликт интересов или незаконные подарки,

– подытожил Шабунин.

Видео полного выпуска видеоблога "Право на достоинство" с Виталием Шабуниным за 18 мая 2019