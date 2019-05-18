00:29
19 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый праздник для россиян. Церковь для нечисти
      Вєсті Кремля
      21:38, 17 мая
      Вести.UA: Гордон против "русского мира". Как Порошенко заставил плакать Юнкера
      Вєсті.UA
      20:35, 17 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, 17 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине
      Згадати все
      23:23, 17 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО

      Подконтрольный власти орган, помогающий коррупционерам, - Шабунин о НАПК

      43 Читати новину українською
      Виталий Шабунин о работе НАПК
      Виталий Шабунин о работе НАПК / nv.ua

      Работу Национального агентства по предотвращению коррупции можно охарактеризовать двумя цифрами: два года ушло у НАПК на проверку 615 деклараций, еще семь тысяч лет им нужно на проверку остальных двух миллионов деклараций.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на достоинство" заявил Виталий Шабунин.

      Читайте также: Луценко распускает слухи, что спас Зеленского от неприятностей во время выборов, – нардеп

      Он подчеркнул, что при такой эффективности руководители НАПК получали по 300 тысяч гривен в месяц.

      Нацагентство по предотвращению коррупции – это парализованный и полностью подконтрольный власти орган. Все что он делает – помогает коррупционерам и расправляется над политическими оппонентами власти,
      – отметил Шабунин.

      Чем должно бы заниматься НАПК?
      Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно обеспечивать формирование и реализацию государственной антикоррупционной политики. НАПК может проверять электронные декларации госслужащих, исследовать информацию относительно их состояния и тому подобное. Запуск работы Антикоррупционного агентства является одним из требований Европейского Союза по безвизовому режиму с Украиной.


      НАПК может проверять электронные декларации госслужащих

      Виталий сообщил, что 96% деклараций, полную проверку которых НАПК завершило течение прошлых лет, не были проверены в законный срок. То есть, агентство сознательно затягивало сроки для привлечения к ответственности, объясняя это длительностью проверки. На самом деле дела просто лежат, ожидая, пока истечет годичный срок для наказания и их можно будет закрыть.

      Новый президент должен прекратить полномочия руководства НАПК и выбрать новое, новое руководство ведомства должно очистить штат НАПК и запустить автоматическую проверку электронных деклараций. И только при выполнении этих условий мы увидим реальные наказания за небрежное декларирования, конфликт интересов или незаконные подарки,
      – подытожил Шабунин.

      Видео полного выпуска видеоблога "Право на достоинство" с Виталием Шабуниным за 18 мая 2019

       

      blog_ava
      Скандал на Евровидении-2019: организаторы аннулировали результаты голосования Беларуси
      18 мая
      2784
      Теги: Новости Украины Видеоблоги Коррупция НАПК
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 18 мая
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 18 мая: годовщина трагедии крымских татар и ожидание инаугурации Зеленского
      18 мая , 22:24 Главные новости 18 мая: годовщина трагедии крымских татар и ожидание инаугурации Зеленского
      70
      Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      18 мая , 22:00 Внезапные смерти в "ЛНР": от войны, стрессов и спешки жизнь на пределе
      Ольга Черненко 418
      Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      18 мая , 16:05 Зеленський і його оточення – не вороги США, – The Washington Post
      Світові Медіа 1846
      Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
      18 мая , 16:04 Брак искусства и технологий: почему обязательно надо посетить "Мастерскую света" в Париже
      Наталія Печерська 53
      Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      18 мая , 16:00 Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК
      Віталій Шабунін 186
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук