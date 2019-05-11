Луценко распускает слухи, что спас Зеленского от неприятностей во время выборов, – нардеп

В мае Юрий Луценко заявил, что был сторонником Владимира Зеленского чуть ли не всю жизнь, ходил на концерты "Квартала 95", а во время выборов еще и тайно встречался с кандидатом.

Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Честная политика" автор и народный депутат Сергей Лещенко.

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По словам Лещенко, не стоит удивляться, если скоро окажется, что Луценко вообще писал сценарий "Слуги народа" и тайно оберегал Зеленского от коварных планов Порошенко.

Это не шутка – источники говорят, что Луценко распускает слухи о том, что спас Зеленского во время выборов от всевозможных неприятностей, – подчеркнул депутат.

Лещенко сказал, что тем не менее, новоизбранный президент Владимир Зеленский заявил о желании избавиться от Луценко, о чем он прямым текстом заявил в ночь выборов. И добавил, что эта должность по распределению, которое предусмотрено в Конституции, относится к квоте главы государства.

К тому же, нардеп подтвердил, что накануне Луценко, который считается одним из символов коррупции и кумовства во времена Порошенко, решил покритиковать команду Зеленского за предложенные антикоррупционные шаги.

Видео полного выпуска видеоблога "Честная политика" с Сергеем Лещенко за 10 мая 2019