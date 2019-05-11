Луценко розпускає чутки, що врятував Зеленського від неприємностей під час виборів, – нардеп

У травні Юрій Луценко заявив, що був прихильником Володимира Зеленського ледь не все життя, ходив на концерти "Кварталу 95", а під час виборів ще й таємно зустрічався із кандидатом.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Чесна політика" автор та народний депутат Сергій Лещенко.

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За словами Лещенка, не варто дивуватися, якщо скоро виявиться, що Луценко взагалі писав сценарій "Слуги народу" і таємно оберігав Зеленського від підступних планів Порошенка.

Це не жарт – джерела говорять, що Луценко розпускає чутки про те, що врятував Зеленського під час виборів від усіляких неприємностей, – наголосив депутат.

Лещенко сказав, що тим не менше, новообраний президент Володимир Зеленський заявив про бажання позбутися Луценка, про що він прямим текстом заявив у ніч виборів. І додав, що ця посада за розподілом, який передбачений у Конституції, належить до квоти глави держави.

До того ж, нардер підтвердив, що напередодні Луценко, який вважається одним із символів корупції та кумівства за часів Порошенка, вирішив покритикувати команду Зеленського за запропоновані антикорупційні кроки.

Відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" з Сергієм Лещенком за 10 травня 2019