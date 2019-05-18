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      Ілюзія роботи та захмарні зарплати: чому треба терміново перезапустити НАЗК

      Право на достоинство 57 Читати новину українською

      Схоже, що парламентські вибори відбудуться раніше запланованого. А це означає, що ми фактично опинилися у новій виборчій кампанії. Виборчі перегони – хороший час отримати від політиків обіцянки, які вони будуть змушені виконувати після обрання. Будуть змушені не тому, що хочуть, а тому що ми з них просто не зліземо.

      Соціологічні дослідження показують, що, наразі до Ради проходять такі політичні сили: "Слуга народу", "БПП", "Батьківщина", "Опоблок".

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      Нагадаю, що Зеленський, Тимошенко, Порошенко і Гриценко публічно підтримали порядок денний антикорупційних організацій. У ньому ми вимагали:

      • Звільнити керівництво антикорупційної прокуратури й не заважати працювати НАБУ.
      • Налагодити роботу СБУ.
      • Повністю перезавантажити НАЗК.

      Чим займається НАЗК

      Поговоримо про НАЗК. Роботу Національного агентства з запобігання корупції можна схарактеризувати двома цифрами: два роки пішло у НАЗК на перевірку 615 декларацій, ще сім тисяч років їм потрібно на перевірку решти двох мільйонів декларацій.


      Необхідно повністю перезавантажити НАЗК

      При такій ефективності 104 мільйони гривень наших податків пішло на зарплату працівників НАЗК минулого року. А місячний дохід керівників цього органу часами сягав 300 тисяч гривень на місяць. Нагадаю, все це наші з вами податки.

      Нацагентство з запобігання корупції – це паралізований та повністю підконтрольний владі орган. Все що він робить – допомагає корупціонерам і розправляється над політичними опонентами влади.

      Вже у перший рік роботи НАЗК його керівництво саботувало роботу реєстру декларацій держслужбовців. Агентство спершу затягувало з початком роботи реєстру, а потім відмовилось від вже розробленої автоматизованої системи перевірки. Якби така система була одразу запущена, їй би знадобилися лічені дні, щоб перевірити два мільйони декларацій. На перевірку яких, нагадаю, зараз НАЗК знадобиться сім тисяч років.

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      Також НАЗК успішно звільнило від подання декларацій керівництво СБУ та сховало декларацій військових прокурорів, які неодноразово ставали героями журналістських розслідувань. Агенція дозволила не подавати декларації понад 30 тисячам: СБУшників та військовим прокурорам. Це унеможливлює їхнє покарання за брехню зі статками. Адже їх декларації бачать лише працівники НАЗК або їхні ж колеги, які не несуть для них ніякої загрози.


      Керівництво НАЗК саботувало роботу реєстру декларацій держслужбовців

      Майже кожне третє рішення про результати повної перевірки ухвалювалося за відсутності повної інформації про статки фігурантів. Жодного сенсу в таких перевірках немає, а самим посадовцям вони навіть вигідні. Чиновники фактично отримують індульгенцію – офіційний папірець від НАЗК, який підтверджує, що з їхніми мільйонними статками все чесно. 

      96% декларацій, повну перевірку яких НАЗК завершило протягом минулих років, не були перевірені у законний термін. Агенція свідомо затягувала строки для притягнення до відповідальності, пояснюючи це тривалістю перевірки. Насправді справи просто лежать, чекаючи, поки спливе річний термін для покарання і їх можна буде закрити.

      Усе це дозволяє корупціонерам і надалі уникати покарання за брехню в деклараціях та незаконні статки. Одночасно із цим, очевидним є використання НАЗК для переслідування держслужбовців, які спромоглися піти проти системи.

      І навіть більше – офіційні роз'яснення НАЗК дарують корупціонерам шпаринки, щоб не декларувати всі свої статки. Або ж зв'язують руки детективам НАБУ, які не можуть без "дозволу" НАЗК розпочинати кримінальні провадження. Все це свідчать про недієвість та повну підконтрольність владі членів Нацагентства з запобігання корупції. Єдиним варіантом виходу із цієї ситуації є повний перезапуск усього НАЗК.

      Що потрібно зробити 

      По-перше, необхідно припинити повноваження керівництва НАЗК та обрати нове, причому зробити це має нова конкурсна комісія за вирішальної участі незалежних міжнародних експертів.

      По-друге, вже нове керівництво відомства має очистити штат НАЗК та запустити автоматичну перевірку електронних декларацій. І лише за виконання цих умов, ми побачимо реальні покарання за недбале декларування, конфлікт інтересів чи незаконні подарунки.

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      Зробити все це може новообраний президент, який вже дав відповідну обіцянку, та новообрана Верховна Рада, більшість лідерів виголосили аналогічні заяви. Нашим спільним завданням є зробити так, що вони про них не забули.

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      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости Украины Деньги Коррупция НАПК Видеоблоги Право на достоинство е-декларирование НАБУ Президент Украины Налоги СБУ Реформы Слуга народа Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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