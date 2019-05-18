Підконтрольний владі орган, що допомагає корупціонерам, – Шабунін про НАЗК

Роботу Національного агентства з запобігання корупції можна схарактеризувати двома цифрами: два роки пішло у НАЗК на перевірку 615 декларацій, ще сім тисяч років їм потрібно на перевірку решти двох мільйонів декларацій.

Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" заявив Віталій Шабунін.

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Він наголосив, що при такій ефективності керівники НАЗК отримували по 300 тисяч гривень на місяць.

Нацагентство з запобігання корупції – це паралізований та повністю підконтрольний владі орган. Все що він робить – допомагає корупціонерам і розправляється над політичними опонентами влади,

– зазначив Шабунін.

Чим мало б займатися НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції повинно забезпечувати формування та реалізацію державної антикорупційної політики. НАЗК може перевіряти електронні декларації держслужбовців, досліджувати інформацію щодо їх статків тощо. Запуск роботи антикорупційного агентства є однією з вимог Європейського Союзу щодо безвізового режиму з Україною.



НАЗК може перевіряти електронні декларації держслужбовців

Віталій повідомив, що 96% декларацій, повну перевірку яких НАЗК завершило протягом минулих років, не були перевірені у законний термін. Тобто, агенція свідомо затягувала строки для притягнення до відповідальності, пояснюючи це тривалістю перевірки. Насправді справи просто лежать, чекаючи, поки спливе річний термін для покарання і їх можна буде закрити.

Новий президент повинен припинити повноваження керівництва НАЗК та обрати нове, вже нове керівництво відомства має очистити штат НАЗК та запустити автоматичну перевірку електронних декларацій. І лише за виконання цих умов, ми побачимо реальні покарання за недбале декларування, конфлікт інтересів чи незаконні подарунки,

– підсумував Шабунін.

Відео повного випуску відеоблогу "Право на гідність" з Віталієм Шабуніним за 18 травня 2019