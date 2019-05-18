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      Підконтрольний владі орган, що допомагає корупціонерам, – Шабунін про НАЗК

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      Віталій Шабунін про роботу НАЗК
      Віталій Шабунін про роботу НАЗК / nv.ua

      Роботу Національного агентства з запобігання корупції можна схарактеризувати двома цифрами: два роки пішло у НАЗК на перевірку 615 декларацій, ще сім тисяч років їм потрібно на перевірку решти двох мільйонів декларацій.

      Про це у своєму відеоблозі "Право на гідність" заявив Віталій Шабунін. 

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      Він наголосив, що при такій ефективності керівники НАЗК отримували по 300 тисяч гривень на місяць. 

      Нацагентство з запобігання корупції – це паралізований та повністю підконтрольний владі орган. Все що він робить – допомагає корупціонерам і розправляється над політичними опонентами влади,
      – зазначив Шабунін.

      Чим мало б займатися НАЗК?Національне агентство з питань запобігання корупції повинно забезпечувати формування та реалізацію державної антикорупційної політики. НАЗК може перевіряти електронні декларації держслужбовців, досліджувати інформацію щодо їх статків тощо. Запуск роботи антикорупційного агентства є однією з вимог Європейського Союзу щодо безвізового режиму з Україною.


      НАЗК може перевіряти електронні декларації держслужбовців

      Віталій повідомив, що 96% декларацій, повну перевірку яких НАЗК завершило протягом минулих років, не були перевірені у законний термін. Тобто, агенція свідомо затягувала строки для притягнення до відповідальності, пояснюючи це тривалістю перевірки. Насправді справи просто лежать, чекаючи, поки спливе річний термін для покарання і їх можна буде закрити.

      Новий президент повинен припинити повноваження керівництва НАЗК та обрати нове, вже нове керівництво відомства має очистити штат НАЗК та запустити автоматичну перевірку електронних декларацій. І лише за виконання цих умов, ми побачимо реальні покарання за недбале декларування, конфлікт інтересів чи незаконні подарунки,
      – підсумував Шабунін.

      Відео повного випуску відеоблогу "Право на гідність" з Віталієм Шабуніним за 18 травня 2019

       

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      Теги: Новини України НАЗК Корупція Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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