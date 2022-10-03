Манипуляция России об испытаниях суперторпеды "Посейдон": как она работает и возможные последствия

Россия выдала очередную манипуляционную новость, на этот раз о страшной ядерной торпеде "Посейдон". Сама идея торпеды – не новая, о ней говорили еще в 70-х годах. Дальше разговоров этот проект не сместился, а сейчас России нужны эмоциональные примеры этакого "чудо-оружия".

Об этом 24 каналу рассказал капитан 1 ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. Он также отметил, что ранее таким громким оружием была ракета "Кинжал", но она класса воздуха-поверхность. А "Посейдон" "возродили" для моря.

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По словам специалиста, якобы экспериментальный образец торпеды существует, запас ее хода, по данным российских СМИ – до 10 тысяч километров, это много.

И, как я понимаю, такая торпеда может нести большой ядерный заряд. Но, по моему мнению, это не более чем басни. Относительно подлодки "Белгород" – её класс 949А, такого же класса, как и известная подлодка "Курск",

– говорит Андрей Рыженко.

О новой ядерной угрозе со стороны России – торпеде "Посейдон" и подлодке "Белгород": смотрите видео

Коротко о подлодке "Белгород"

По словам Андрея Рыженко, с самого начала разработки "Белгорода" его начали перерабатывать под нужды ГУГИ (Главное управление глубоководных исследований РФ). Это наиболее закрытая структура внутри российского оборонного ведомства.

По замыслу, подлодка "Белгород" должна быть носителем торпеды "Посейдон". Вряд ли эта подводная лодка может нести 6 торпед, но 2 может.

Значение такого типа оружия очень преувеличено, ведь баллистические ракеты, которые на вооружении в России могут сделать не меньше вреда,

– говорит он.

Подлодка "Белгород" и испытание ракеты "Посейдон" – манипуляция России

Итальянская газета La Repubblica распространила манипуляционный текст о движении подлодки "Белгород", ссылаясь вроде бы на отчет разведки НАТО. Ряд украинских СМИ распространили эту новость, но никаких фактов, подтверждающих эту информацию – нет.

Они пишут, что есть опасения, что миссия субмарины – впервые в истории испытать атомную торпеду "Посейдон", которую часто называют "оружием Судного дня". Но на сайте НАТО ничего подобного нет, поэтому эта информация, скорее всего, всего лишь очередной терроризм России – на этот раз информационный.