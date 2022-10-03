Про це 24 каналу розповів капітан 1 рангу, заступник начальника штабу ВМС України у 2004-2020 роки Андрій Риженко. Він також зазначив, що раніше такою гучною зброєю була ракета "Кинджал", але вона класу повітря-поверхня. А "Посейдон" "відродили" для моря.

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За словами фахівця, нібито експериментальний зразок торпеди існує, запас її ходу, за даними російських ЗМІ – до 10 тисяч кілометрів, це багато.

І як я розумію, така торпеда може нести великий ядерний заряд. Але на мою думку, це не більше ніж байки. Щодо підводного човна "Бєлгород" – його клас 949А, такого ж класу, як і відомий підводний човен "Курськ",

– каже Андрій Риженко.

Про нову ядерну загрозу з боку Росії – торпеду "Посейдон" та підводний човен "Бєлгород": дивіться відео

Коротко про підводний човен "Бєлгород"

За словами Андрія Риженка, з самого початку розробки "Бєлгорода", його почали переробляти під потреби ГУГД (Головне управління глибоководних досліджень РФ). Це найбільш закрита структура всередині російського оборонного відомства.

За задумом, підводний човен "Бєлгород" мав бути носієм торпеди "Посейдон". Навряд цей підводний може нести 6 торпед, але 2 може.

Значення такого типу зброї дуже перебільшене, адже ті балістичні ракети, які на озброєнні у Росії – можуть зробити не менше шкоди,

– каже він.

Підводний човен "Бєлгород" і випробування ракети "Посейдон" – маніпуляція Росії

Італійська газета La Repubblica поширила маніпулятивний текст про рух підводного човна "Бєлгород", посилаючись начебто на звіт розвідки НАТО. Низка українських ЗМІ поширили цю новину, але жодних фактів, які б підтвердили цю інформацію – немає.

Вони пишуть, що є побоювання, що місія субмарини – вперше в історії випробувати атомну торпеду "Посейдон", яку часто називають "зброєю Судного дня". Але на сайті НАТО нічого подібного немає, тож ця інформація, швидше за все, всього лиш черговий тероризм рф – цього разу інформаційний.