Площадь пожара – 3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Пожар на заводе электроизоляционных материалов "Электроизолит"

В городе Хотьково в Московской области возник серьезный пожар на территории предприятия "Электроизолит". Огонь охватил крышу одного из корпусов.

По информации российских СМИ, пожар произошел именно на крыше цеха пропитки тканей. Огонь охватил 3 тысячи квадратных метров площади. Эвакуированы 34 человека.

Они также отмечают, что завод специализируется на изготовлении электроизоляционных систем – соответственно, там много горючих материалов.

Пожар на заводе "Электроизолит" / видео росСМИ

Предварительно, пострадавших нет. О причинах пожара пока информации нет.

Обратите внимание! "Электроизолит" - крупнейший многопрофильный завод электротехнической отрасли, на нем производят изоляционные материалы.

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