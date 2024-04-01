Площа пожежі – 3 тисячі квадратних метрів. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів "Електроізоліт"
У місті Хотьково в Московській області виникла серйозна пожежа на території підприємства "Електроізоліт". Вогонь охопив дах одного з корпусів.
За інформацією російських ЗМІ, пожежа сталася саме на даху цеху просочення тканин. Вогонь охопив 3 тисячі квадратних метрів площі. Евакуйовано 34 особи.
Вони також зазначають, що завод спеціалізується на виготовленні електроізоляційних систем – відповідно, там багато горючих матеріалів.
Пожежа на заводі "Електроізоліт" / відео росЗМІ
Попередньо, постраждалих немає. Про причини пожежі поки що інформації немає.
Пожежі в Росії: останні новини
- Сьогодні також в Росії горіло військове підприємство "Уралмаш" в Єкатеринбурзі. Як пишуть у мережі, вогонь спалахнув на складі, де зберігаються лакофарбові матеріали. Рятувальники попереджають про можливість вибуху та широкого поширення полум'я.
- Вранці 23 березня НПЗ у Саратові атакували українські дрони. У росЗМІ заявили, що безпілотник буцімто придушили силами РЕБ, але він упав на територію підприємства. Внаслідок цього там виникла пожежа на площі 10 квадратних метрів.
- Трохи раніше також повідомляли, що в Бєлгороді після вибухів над містом почав здійматися дим. Місцеві телеграм-канали писали, що пожежа спалахнула у приватному секторі. З публікації російського міноборони стає зрозуміло, що пожежа виникла внаслідок роботи російської "пе-ве-о".