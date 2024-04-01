Площа пожежі – 3 тисячі квадратних метрів. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Пожежа на заводі електроізоляційних матеріалів "Електроізоліт"

У місті Хотьково в Московській області виникла серйозна пожежа на території підприємства "Електроізоліт". Вогонь охопив дах одного з корпусів.

За інформацією російських ЗМІ, пожежа сталася саме на даху цеху просочення тканин. Вогонь охопив 3 тисячі квадратних метрів площі. Евакуйовано 34 особи.

Вони також зазначають, що завод спеціалізується на виготовленні електроізоляційних систем – відповідно, там багато горючих матеріалів.

Пожежа на заводі "Електроізоліт" / відео росЗМІ

Попередньо, постраждалих немає. Про причини пожежі поки що інформації немає.

Зверніть увагу! "Електроізоліт" - найбільший багатопрофільний завод електротехнічної галузі, на ньому виробляють ізоляційні матеріали.

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