Поднимут ли цены на газ, электричество и отопление в Украине: ответ ГТС

Во время действия военного положения тарифы для населения и бизнеса неизменны. После окончания войны украинская экономика будет переживать непростые времена, но правительство вряд ли позволит случиться катастрофе.

Об этом 24 каналу рассказал генеральный директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Он также отметил, что согласно позиции президента и принятых законов – цены на тепло и газ пока не будут расти.

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"По решению Правительства и по законам и позиции президента, который сказал, что тарифы на газ, электричество и теплоснабжение по состоянию на данный момент повышаться не будут" – говорит Макогон.

Правительство сейчас очень активно занимается подготовкой к отопительному сезону, создает запасы угля и газа.

– отмечает Сергей Макогон.

На мой взгляд, будет сложно, но мы делаем все возможное, чтобы не было проблем в течение этой зимы.

Подробнее о ценах на тепло зимой 2022: смотрите видео

россия шантажирует Европу газом

В этом году говорится не об обычном техническом обслуживании газопровода, пишет Reuters. Следует учитывать вторжение россии в Украину, западные санкции и ограничение поставок энергоносителей.

Обычно профилактические работы, которые должны завершиться 21 июля, проходили незаметно для всех, кроме трейдеров и газовой отрасли. Однако сейчас Европа находится в напряжении.

Опасаются, что "газпром" может продлить период технического обслуживания или даже объявить о постоянном прекращении поставок. На такие шаги москва может пойти для шантажа.

Напомним, еще до ремонта россия снизила пропускную способность трубопровода до 40%.