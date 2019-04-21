Поднял бокал: Саакшвили поздравил Зеленского с результатами экзит-пола

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА, экс-советник Президента Украины Петра Порошенко Михеил Саакашвили прокомментировал результаты экзит-полов и лидерство Владимира Зеленского.

Как вы реагируете на победу Зеленского по результатам экзит-полов?

Действительно, я слежу (поднимает бокал – 24 канал). Действительно, это победа украинского народа над старым политическим классом, над мафией. Поэтому я сегодня очень горжусь украинским народом. Кстати, призвал всех голосовать за Зеленского. Движение, которое я возглавляю, тоже работало на это.

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Я думаю, что это новая возможность и новый шанс для Украины. Думаю, что все будет иначе. Старого уже не будет. Нет гарантий, но все будет иначе.

Вы хотите вернуться и поддерживать Зеленского или имеете свои амбиции?

Я очень люблю Украину. Я много лет был в Украине, был в ВСУ, был частью админструктуры. Для меня это второе родное государство. Я очень верю в Украину. Верю, что она будет сверхдержавой Европы. И поэтому мне кажется, что сейчас открываются возможности... Что я могу делать своими советами или опытом. Я все сделаю.

Что я еще хочу сказать: просто много людей сейчас думают "так или сяк". Первое, что надо сделать, мне кажется, не оставлять Порошенко в украинской политике. И еще очень важно сейчас, чтобы Зеленский очень быстро назначил нового Генпрокурора – человека не из системы, который никогда не работал в этой системе, но человека, который будет придерживаться верховенства права.

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Сейчас все говорят, кто стоит за этим, а кто стоит за этим. Все правильно игры поменялись, все меняется. Народ Украины сказал, что не принимает никаких старых методов. Поэтому, независимо от того, что будет, надеюсь, что у Зеленского все будет! Я очень за него болею. Я переживаю . Он просто молодец, он совершил электоральную революцию. Это всему миру посыл. Можно снести старые структуры. Сейчас, чтобы очистить поле, надо просто убирать старых политиков, в частности, и методом прокуратуры. Мне кажется, что у этой команды все будет иначе.

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Почему Саакашвили не впускают на территорию Украины? В июле 2017 года бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили лишили украинского гражданства. Это случилось, когда политик находился в Польше. После этого он незаконно пересек границу и вернулся в Украину.



12 февраля 2018 года Саакашвили задержали в Киеве. После этого его депортировали чартерным самолетом в Варшаву, откуда политик нелегально прибыл в Украину.



Впоследствии ему запретили въезд на территорию Украины сроком на три года – до 13 февраля 2021 года.



Пограничники уже сделали заявление, что не впустят Саакашвили на территорию страны.

В чем обвиняют Саакашвили? В июле 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. По официальным данным – из-за того, что он якобы указал ложную информацию при заполнении документов на получение украинского паспорта, по неофициальным – из-за конфликта с Порошенко. В тот момент Саакашвили находился за границей.



10 сентября 2017 года произошел так называемый "прорыв" Саакашвили через польско-украинскую границу, когда лидер "Движения новых сил" при поддержке активистов вернулся в Украину без прохождения пограничного контроля.



Саакашвили просил Миграционную службу о предоставлении ему статуса беженца. Однако и ГМС, и впоследствии Окружной административный суд Киева и Киевский апелляционный административный суд отказали ему в этом.



В декабре 2017 года в ГПУ заявили, что Саакашвили подозревают в сговоре с олигархом времен Януковича – Курченко – с целью госпереворота.



5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михеила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. Если Саакашвили экстрадируют из Украины в Грузию, как лицо без гражданства, в Тбилиси его ждет арест.