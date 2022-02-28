Поднятие цен в Ахтырке будут воспринимать как мародерство, – мэр

В Ахтырке будут расстреливать на месте за мародерство. Им сочтут и повышение цен на товары.

Об этом сообщил мэр города Павел Кузьменко. Он обратился к местным жителям.

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За мародерство – расстрел на месте

По его словам, в городе началось мародерство в частном секторе. Поэтому если кто-то из жителей видит, что люди уехали, но неизвестные лица появляются, то надо позвонить на номера, которые будут размещены на странице мэра.

За мародерство – расстрел на месте,

– подчеркнул Кузьменко.

Также он обратился к предпринимателям, которые поднимают цены на питание. "Хотите заработать? Пожалуйста, придут чеченцы и заработаете на них. А пока поднятие цены на товары будет расцениваться также как мародерство", – сказал он.

Обращение мэра Ахтырки: смотрите видео

Заметим, несмотря на то, что Сумщина – одно из самых активных направлений агрессии врага, Ахтырка не намерена сдаваться. Населенный пункт находится под контролем Вооруженных сил Украины.​

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