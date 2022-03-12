На Подоле в Киеве вспыхнуло помещение Ощадбанка: предварительно сбили вражеский беспилотник

Оккупанты 12 марта примерно в 6:17 обстреляли Подольский район столицы. В результате вражеских обстрелов загорелась кровля административного здания, в котором расположено помещение Сбербанка.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Пожарные установили, что кровля загорелась в результате попадания неизвестного объекта.

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Огонь потушили

Спасатели в 7:34 локализовали пожар на площади в 50 квадратных метров. В 8:34 – ликвидировали.

К тушению привлекли 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 24 человека.

Спасатели потушили огонь / Фото ГСЧС

Пожар произошел в результате обстрела / Фото ГСЧС



К счастью, никто не пострадал / Фото ГСЧС

Антон Геращенко в своем телеграм-канале сообщил: "Предварительно установлено, что по указанному адресу сбит беспилотный летательный аппарат".

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