Подоляк назвал невозможными договоренности с Путиным за спиной Украины

Весь мир объединился для того, чтобы помочь Украине бороться с нападением России. Но в последнее время российское лобби в Европе поднимает голову и хочет склонить Украину к невыгодным для нас переговорам.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона заявил, что вместо нашей страны нужно еще больше оружия. Он считает неприемлемыми какие-либо договоренности за спиной Украины, сообщает 24 канал.

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Сегодня было бы странно считать, что за спиной Украины, которая уже более 100 дней спокойно воюет с большой мощной, как еще вчера говорили, Россией. Невозможно, чтобы за спиной Украины кто-то укладывал. Мы ведь доказали свою, мягко говоря, способность воевать в полном объеме даже с такой страной, которая себя считает империей,

– объяснил Подоляк.

Он также отметил, что ничего подобного сделать нельзя, утаив от президента.

"За спиной Зеленского тоже проводить что-то невозможно, потому что он очень жесткий человек и скажет все в глаза любому. Мне кажется, что это скорее определенные психологические комплексы у определенных представителей западной политической элиты", – говорит советник руководителя Офиса Президента.

Звонки западных политиков Путину

В последнее время Путину все чаще стали звонить западные политики. Большинство устало от войны в Украине и хочет ее закончить любой ценой. Но Украина не даст по этому пожертвовать своими интересами.

Они как бы делают какие-то шаги и таким образом сами себя успокаивают. Смотрите, мы позвонили Путину, о чем-то с ним поговорили, то есть уже внесли какую-то помощь Украине, но это не так. С Путиным разговаривать нет смысла, потому что у него уничтожение государственности Украины – это ключевой и принципиальный вопрос,

– рассказал Подоляк.

Он отметил, что Путин живет с такими мечтами и с ними спит и просыпается. Подоляк убежден, что для этого он израсходует любое количество ресурсов. Поэтому разговоры с Путиным возможны только с позиции силы.

"Поэтому пусть западные лидеры проводят разговоры. А мы будем доказывать в новом формате, что такое сегодня Украина и что такое сегодня Россия. И мы это докажем обязательно", - уверен Подоляк.

Последние заявления Подоляка и призывы западных лидеров

Михаил Подоляк предположил, почему война в Украине продолжается. По его словам, это дурацкая и фантастическая попытка самоубийства России. Ее ведь убивают санкции, а армия гибнет в Украине. Все, что сейчас делает руководство Российской Федерации, – это доведение до абсурда своей стратегии.

Также Подоляк рассказал свое мнение, когда украинцы смогут простить россиян и смогут ли когда-нибудь вообще. Он считает, что это история на поколение. Каждое из этих поколений будет иметь тяжелый разговор. Даже если потом будут какие-нибудь отношения, это будет ложь. Подоляк объяснил, что для Украины это очень тяжело. Мы просто находимся по разные стороны.

Относительно инициативы западных политиков к примирению глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ на призывы Франции "не унижать Россию" ответил. По его словам, такие призывы избежать унижения России могут лишь унизить Францию и любую другую страну, которая к этому призвала.

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