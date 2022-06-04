Об этом рассказал Михаил Подоляк – советник руководителя Офиса Президента. По его словам, российская делегация повторяет пропагандистские каналы, как попугаи.

К теме У Зеленского рассказали, предлагает ли сейчас Москва вернуться к переговорам

Казалось, что мы приходим на птичий базар – Подоляк

Советник главы Офиса Президента отметил, что субъектность это то, чего не хватает российской политике как таковой. Мол, если решение о войне принимает только Путин, то наверняка весь переговорный процесс должен идти по линии президентов. Возможно, в присутствии делегаций и тех или иных посредников.

Однако подготовка встречи президентов должна решаться на уровне переговорных групп. Это, считает Подоляк, можно было бы восстановить. Однако только при одном условии – если переговорная группа России перестанет цитировать своих пропагандистов, а станет говорить в понятном аргументационном поле.

Просто это выглядит очень странно, будто мы приходим на птичий базар, а с той стороны сидят разнообразные субъекты, которые, как попугаи, повторяют сказанное на их телеканалах. Ну, это ведь не совсем адекватно,

– считает он.

Советник главы Офиса Президента отметил, что переговорный процесс является обязательным инструментом любой войны. Мол, в любом случае конец войны документально зафиксируют в тех или иных юридических терминах.

"Переговоры нужны, но тогда, когда стороны не высыпают пропагандистскими клише, а слушают аргументы и пытаются найти им логическое объяснение. Для этого в переговорном процессе участвуют интеллектуально состоятельные люди, умеющие выяснять причинно-следственные связи. К сожалению, оказалось, что в России они не популярны ”, – резюмировал представитель Офиса Президента.

Какие будут условия для возобновления переговоров

Также одной из главных причин, почему контакты с украинской и российской делегациями сегодня на паузе - то, что в Кремле делают ставку на военное решение вопроса на Востоке нашей страны, пояснил Подоляк. Россияне именно на этой части Украины сконцентрировали множество ресурсов и резервов живой силы.

Именно поэтому они хотят одержать определенные ситуативные победы. Забрать несколько километров нашей территории и после этого потребовать переговоры с позиции силы,

– допустил он фантазии России.

Советник главы Офиса Президента же уверен, что в Украине понимают путинскую тактику. Знают, что кафиры инициируют среди своего пророссийского лобби, чтобы украинская делегация буквально завтра села за стол переговоров из-за атак России на Востоке страны.

"Мы понимаем, что нет смысла вести переговоры, пока мы не получим в полном объеме оружие, не усилим свои позиции и не отбросим их как можно дальше к границам Украины. Никакого смысла нет снова слушать шовинистические заявления, которые транслируют члены переговорной группы", – отметил. Подоляк.

Он также заверил, что переговоры с государством-агрессором продолжатся тогда, когда украинские защитники и защитницы существенно нанесут поражение российским захватчикам в военном смысле. Также важен и фактор санкций, которые скоро "начнут работать в гораздо большем объеме", подытожили в Офисе Президента.

Остановка переговоров России и Украины: что еще известно

Стало известно о том, что переговоры между делегациями Украины и России прекратились. В министерстве внутренних дел Украины считают, что точкой невозвращения стали массовые и кровавые зверства россиян под Киевом, а именно в Буче.

В Офисе Президента в свою очередь подтверждали, что Россия не прекращает попыток сесть за стол переговоров , но украинская сторона пока не видит в них смысла. Мол, с ними не будет о чем общаться.

Тем временем Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в конце мая предложил четырехсторонние переговоры по урегулированию войны в Украине. Посредниками между Украиной и Россией могут стать Турция и ООН.

Интересно – Фейгин предположил, что Путин боится переговоры с Зеленским: детали в видео