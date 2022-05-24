Об этом член переговорной группы и советник главы Офиса Президента рассказал во время телемарафона, передает 24 канал.

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Россияне постоянно отмечают, что они могут продолжить переговоры с Украиной. По мнению Подоляка, это значит, что они хотят говорить, потому что начали информационную кампанию о "заморозке конфликта".

Он отметил, что на фоне этого россияне, безусловно, будут в выигрышной позиции, потому что они стоят на нашей территории.

Но мы хотим, чтобы они воспринимали ситуацию правильно. Они ведь будут воевать до тех пор, пока не потеряют максимальное количество своих людей,

– заявил Подоляк.

При каких условиях могут разблокировать переговорный процесс с Россией

Михаил Подоляк ответил, что это может произойти по двум причинам:

когда президент Украины скажет, что на дорожной карте непонятно, какие позиции мы сможем удержать,

когда политическая элита Россия станет адекватно все воспринимать и увидит реальность.

Это ведь впервые произошел такой феномен в мире – когда пропаганда действует не на общество, а на политическую элиту. Они сами себя завели в "яму", из которой не могут выбраться. Россияне считают, что "у них все по плану", но это не так. Они, наверное, сядут за стол переговоров уже когда в России будут "панические атаки",

– добавил советник главы ОП.

Что известно о приостановке переговоров с Россией: коротко

Михаил Подоляк еще 17 мая заявил, что мирные переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны приостановлены. После встречи в Стамбуле никакого продвижения в переговорах не произошло.

Он подчеркнул, что речь пока не идет о "выходе или не выходе" Украины из переговоров, а только о целесообразности процесса и конкретики на этом этапе. "Будет конкретика – будут продолжены политические переговоры", – резюмировал Подоляк.

В Министерстве внутренних дел считают, что смысла возобновлять переговоры нет. Советник главы МВД Виктор Андрусив сказал, что переговоры не продолжат, пока либо россияне не выйдут на границу, либо просто не покажут, что они действительно готовы идти на такой шаг.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква тоже отметил, что Путин не готов договариваться о прекращении войны.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главное условие возвращения к переговорам с Россией. По его словам, когда Украина вернет все территории, оккупированные россиянами после 24 февраля, возобновится переговорный процесс.

В то же время резиденция Папы Римского выразила свою готовность к содействию проведения переговоров между Украиной и Россией. Там отметили, что для этого необходимо приглашение от обеих сторон.

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