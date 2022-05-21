Об этом заявил секретарь Ватикана по международным отношениям с государствами Ричард Галлагер на брифинге с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Видео со встречи было опубликовано на странице МИД Украины в фейсбуке.

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"Любая посредническая деятельность требует приглашения от обеих сторон. Если Святой Престол получит приглашение от Украины и от России, чтобы помочь любым возможным способом переговорному процессу, мы бы это приветствовали и старались бы всячески этому помочь", – подчеркнул Галлагер.

Католический дипломат отметил, что предыдущие попытки разрешить конфликт Украины и России мирными переговорами терпели неудачу, но "вера в Бога и человечество… побуждают нас продолжать искать мир через молитву, слова и дела и не здаваться легко перед значительными вызовами".

В частности, Галлагер побывал в освобожденных от российской оккупации населенных пунктах Киевщины и заверил, что Папа Франциск осведомлен о событиях в Украине, говорится и о Мариуполе.

Напомним, 11 мая жены бойцов полка "Азов", которые сейчас находятся на "Азовстали", Екатерина Прокопенко и Юлия Федосюк встретились с Папой Римским.

Женщины показали понтифику фото украинских воинов, которые сейчас находятся в аду этой войны и попросили Папу Франциска применить свое влияние для спасения их мужей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду миллионов украинцев на то, что Папа приедет в Украину с апостольским визитом.

Он станет символом поддержки и духовной опеки в самые сложные времена не только для католиков и греко-католиков Украины, но и для всего украинского народа,

– подчеркнул Кулеба.

Во время встречи Галлагер и Кулеба обсудили привлечение к восстановлению поврежденных из-за агрессии России объектов культурного наследия.

Переговоры Украины с Россией приостановились: последние новости

19 мая советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк озвучил мнение, что Путин не имеет доступа к реальной информации о войне в Украине. Поэтому президент России не хочет пойти на личные переговоры с Зеленским.

Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявил, что пока российские войска не покинули всю территорию Украины – нет предпосылок подписывать какие-либо документы.

Мединский заявил, что украинская сторона в переговорах зависима от Запада. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сразу дал очень жесткий ответ.

В Министерстве внутренних дел Украины считают, что смысла возобновлять переговоры с Россией пока нет, поскольку наемники Кремля продолжают убивать, насиловать, издеваться – осуществлять геноцид украинского народа.

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