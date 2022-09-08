Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, россияне не критично к себе относятся.

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В чем проблема российской политической элиты

Подоляк отметил, что владимир путин продолжает жить в той же иллюзии, что и накануне полномасштабного вторжения в Украину.

Это человек, который не может критически относиться к себе. Вообще, это проблема российской политической элиты. Они не критично к себе относятся,

– сказал он.

То есть, отметил советник главы Офиса Президента, россияне не оценивают свои слова с точки зрения того, что за это придется отвечать. Это один из признаков нездоровья нации в целом.

Подоляк заявил, что россияне ведут себя так, потому что считают, что находятся очень далеко от места, где идет война, и они будут безнаказанно там находиться и дальше. Так было уже не раз в истории, когда они заходили в страну и массово убивали людей. Речь идет и о Грузии, и о Сирии, и об Украине.

Полный стрим с Михаилом Подоляком: смотрите видео

"Безнаказанности больше не будет"

Подоляк заявил, что, заходя в Украину в феврале, путин думал, что, если он безнаказанно совершит убийство некоторого количества людей, то потом можно делать все, что угодно, постоянно повышая ставку.

Сегодня он понимает другое. Он понимает, что безнаказанности больше не будет,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента.

По его словам, если упадет Луганск и Донецк, многие люди в российской политической элите просто исчезнут. Тогда начнется необратимый процесс ее трансформации. Даже не нужно будет ждать конца войны в Украине.

Советник главы Офиса Президента добавил, что тогда многие в россии будут очень напуганы, понимая, что от ответственности они уже больше не уйдут.

Больше об агрессии россии против Украины

На заседании Совбеза ООН осудили агрессию россии в Украине. Москву обвинили в военных преступлениях: насильственной депортации украинцев и вопиющих нарушениях прав человека во время так называемой "фильтрации".

В международной организации ООН заявили, что оккупанты депортировали 2,5 миллиона человек, в том числе 38 тысяч детей. Украинцев терроризируют под предлогом поиска "опасных" людей.

Россия же заявила, что думает отказаться от продления зернового соглашения. Мол, она тоже хотела вывозить свое продовольствие, но не смогла этого сделать.

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