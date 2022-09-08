Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, росіяни не критично до себе ставляться.

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У чому проблема російської політичної еліти

Подоляк зазначив, що владімір путін продовжує жити в тій самій ілюзії, що й напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

Це людина, яка не може критично до себе ставитися. Взагалі це проблема російської політичної еліти. Вони не критично до себе ставляться,

– сказав він.

Тобто, зауважив радник глави Офісу Президента, росіяни не оцінюють свої слова з погляду того, що за це треба буде відповідати. Це є однією з ознак нездоров'я нації загалом.

Подоляк заявив, що росіяни поводяться так, тому що вважають, що перебувають дуже далеко від місця, де йде війна, і вони будуть безкарно там перебувати й надалі. Так було вже не раз в історії, коли вони заходили до країни та масово вбили там людей. Мовиться і про Грузію, і про Сирію, і про Україну.

Повний стрім із Михайлом Подоляком: дивіться відео

"Безкарності більше не буде"

Подоляк заявив, що, заходячи в Україну в лютому, путін думав, що, якщо він безкарно здійснить убивство деякої кількості людей, то потім можна робити все, що завгодно, постійно підвищуючи ставку.

Сьогодні він розуміє інше. Він розуміє, що безкарності більше не буде,

– наголосив радник глави Офісу Президента.

За його словами, якщо впаде Луганськ і Донецьк, багато людей у російській політичній еліті просто зникне. Тоді почнеться незворотний процес її трансформації. Навіть не треба буде очікувати кінця війни в Україні.

Радник глави Офісу Президента додав, що тоді чимало осіб у росії будуть дуже налякані, розуміючи, що відповідальності вони вже більше не уникнуть.

Більше про агресію росії проти України

На засіданні Радбезу ООН засудили агресію росії в Україні. Москву звинуватили у воєнних злочинах: насильницькій депортації українців та кричущих порушення прав людини під час так званої "фільтрації".

В міжнародній організації ООН заявили, що окупанти депортували 2,5 мільйона осіб, зокрема 38 тисяч дітей. Українців тероризують під приводом пошуку "небезпечних" людей.

Росія ж заявила, що думає відмовитися від продовження зернової угоди. Мовляв, вона також хотіла вивозити своє продовольство, але не змогла цього зробити.

До речі – путін публічно зізнався в агресії проти України: дивіться відео