Украина вернет оккупированные территории: для этого нужно только одно

Иногда в западных СМИ появляются публикации удивительного характера. Вот, например, один из тезисов, в который вкладываются условные "антиукраинцы": "В администрации Президента США сомневаются, сможет ли Украина вернуть контроль над захваченными территориями".

"Ястребы", "голуби" и классические пессимисты

Кто-то видит в таких статьях "сложные политические игры" или "российские информационные спецоперации", но реальность гораздо банальнее.

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Есть "ястребы", есть "голуби", а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный "работник аппарата" в плохом настроении, поделился за кофе нытьем с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок "Все пропало, Путин побеждает". Ага, точно побеждает (ирония).

Это те же люди, которые не верили, что Киев продержится хотя бы 72 часа (126 дней – немного больше), что Европа введет нефтяное эмбарго и Украина когда-нибудь получит тяжелую технику от НАТО (вопросы теперь только в темпах поставок)…

Реальность иная

С марта мы проделали большой путь в переосмыслении этой войны западными элитами. Каждый день общаюсь с советниками, членами парламента и представителями западных стран и могу сказать одно. То, что Путин должен позорно проиграть эту войну – абсолютный консенсус лидеров цивилизованного мира.

Подчеркиваю еще раз: проигрыш России – безусловная цель цивилизованного мира ради прогрессивного развития человечества, а не возвращения в советские лагеря и холодные войны…

Вопрос уступок и компромиссов не стоит. Стоит вопрос конкретных направлений, над которыми должны работать ради победы.

Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Это не "успокаивающая мантра" и не политический лозунг, это чистая математика и военный расчет.

Все, что для этого нужно – конкретное количество позиций конкретной тяжелой техники для формирования паритета вооружения. Над этим и работаем.

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