Россия теряет управляемость, мы ожидаем нарастание панических настроений, – Подоляк

Михаил Подоляк отметил, что все, что говорит Россия – абсолютный фейк. В стране-оккупанте "эпично" заявили о якобы окончании мобилизации, однако с 1 ноября проводят призыв.

Подоляк в интервью 24 каналу заявил, что уже десятки тысяч "мобиков" без подготовки отправили на артиллерийскую войну. Эти люди нужны стране-оккупанту только для того, чтобы количественно сидеть в эшелоне и делать вид, что там кто-то есть, и Украина тратила свои снаряды.

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По словам Подоляка, под призыв подпадают 128 тысяч человек. Дальше мобилизацию все равно продлят.

Россия проигрывает войну. Это очень важно понять. Россия панически боится всего происходящего. Они не готовы выходить на улицу и ставить ключевой вопрос "а почему мы воюем в другой стране, мы проигрываем, нас массово убивают, но мы продолжаем делать вид, что это какая-то "защита семьи",

– заметил Подоляк.

Он подчеркнул, что 74 тысячи "двухсотых" – это еще недостаточно. Украина ожидает, что в России будут дико нарастать панические настроения. Мобилизация так или иначе будет продолжаться постоянно. Людей будут хватать прямо на улицах. Ибо те, кто из своих странных чувств хотел пойти на войну, уже фактически все – "двухсотые", те, кто хотел пойти по контракту, уже ушли.

Жить в России – как на вулкане

Мужчины в России уже сидят дома и прячутся. Закрытие границ, судебные процессы. Эскалация пропаганды продолжается. Жить там сегодня – как на вулкане.

Россия уже поняла, что на ее шантаж не реагируют. Управляемость силовой вертикалью постепенно теряется. Пока это не конфликты протестного характера. Но это отказ от мобилизации, конфликты на силовом уровне, подрывы военкоматов.

По мере следования воинов ВСУ количество эксцессов в России будет нарастать. Страна теряет управляемость. Люди понимают, что Владимир Путин – примитивный человек, который ошибся в своих расчетах.

Россиян много, потому что саранчи всегда очень много. С определенным временем количество интересных историй будет расти.

В окружении Путина назревает конфликт

Ранее Подоляк отметил, что в окружении Путина уже назревает конфликт. В Кремле он перестает быть так называемой "иконой". В целом в России начинается большая внутренняя война "за то, кто и кем будет после проигрыша в войне России".

Между тем, в целом от России уже тошнит весь мир. Об этом, в частности, свидетельствует то, как Албания заявила о нежелании слушать о комарах, грязных бомбах от Небензи.

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