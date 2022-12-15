Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что о сроках говорить сложно, но есть математика войны – это ресурсные возможности той или иной страны.

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Так, по его словам, сегодня есть информация, что Иран таки будет передавать России определенное количество крылатых ракет, потому что страна-агрессор во главе с Путиным не способна эти ракеты производить.

Концепцию войны разработали Путин, Патрушев и Ковальчук

Советник главы ОП сказал, что есть математический анализ и логика войны с точки зрения:

как психологически сообщества относятся к происходящему,

насколько политические элиты способны принимать правильные решения,

как они находятся в состоянии аффекта.

"И российская политическая элита явно находится в аффекте. Они смотрят с ненавистью на ключевого автора войны. Я понимаю, что это не только Путин. Скорее всего, авторами войны есть Патрушев и Ковальчук", – заявил Подоляк.

Он отметил, что авторами войны нужно называть не только Путина, а всю эту троицу. "Другие дорабатывали, но авторами являются конкретная троица людей, которые решили, что должны прийти в Украину и массово убивать людей – это Путин, Ковальчук и Патрушев. Эти три фамилии нужно фиксировать как единое целое", – считает Подоляк.

По его мнению, феномен Бучи на Киевщине и есть концепция войны, которую разработали Путин, Патрушев и Ковальчук – прийти и дать разрешение на максимальное уничтожение гражданского населения.

То есть выявить нелояльных людей, максимально жестоко их убивать или пытать, а затем сжечь – это десятки или сотни тысяч человек. После этого, смеясь, с бокалом шампанского выйти на публику и сказать, мол, они "освободили территории",

– подчеркнул Подоляк.

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О поставках оружия в Украину

Что касается психологии войны, то, как заверил советник главы ОП, безусловно, логика дает понимание, что ресурсы России ограничены, а Украина наоборот сегодня – имеет лучшие и доверительные отношения с нашими союзниками, потому что они понимают, что нам нужно давать.

"Эти симптоматические заявления о ЗРК Patriot, Leopard и возможности передачи дополнительной военной авиации говорят о том, что снимаются ключевые предостережения, с которыми наши партнеры относились к передаче разного оружия", – пояснил Подоляк.

До весны Украина должна выполнить основные задачи

Он отметил, что сегодня практически все говорят, что Украине нужно дать все, чтобы она в полном объеме освободила свои территории.

Это говорит о том, что если следовать этой логике и если не будет форс-мажоров, то, вероятно, к весне результат будет очевидным. Есть еще одна немаловажная вещь – мы не можем стагнировать эту войну. Как бы страшно это не звучало, но нам нельзя останавливать ее, потому что любая оперативная пауза или остановка, несмотря на постоянные артиллерийские обстрелы с обеих сторон, позволит России перегруппироваться.

– заявил Подоляк.

Ведь в России постоянно идет мобилизация. Советник главы ОП отмечает, что если количество трупов, которое направляется в Россию, уменьшится, то это снизит экзальтацию родственников российских военных.

"Мы не можем себе этого позволить, поэтому, безусловно, было бы желательно, чтобы все шло согласно логике Генштаба и Ставки Верховного Главнокомандующего и к весне мы выполнили бы основные задачи", – подытожил Подоляк.

К слову, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью изданию The Economist по поводу войны в Украине. Он сказал, что у него есть понимание, как победить Россию и выйти на позиции по состоянию на 23 февраля.

См. также Залужный анонсировал масштабную операцию, над которой уже работает армия Однако наблюдать его люди пока не могут. Кроме того, по его словам, Россия готовит около 200 тысяч военных и предполагает, что оккупанты могут повторно пойти на Киев.