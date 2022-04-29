Советник главы ОП отметил, что Россия нацелена на уничтожение Мариуполя в целом.
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Надежда на переговоры есть
Мы не исключаем, что можем все-таки договориться хотя бы о каком-нибудь перемирии. Вчера представители ООН говорили, что готовы присоединиться к вывозу наших ребят.
К сожалению, Россия все это игнорирует. Для них слово "гуманизм" вообще непонятно,
– признал Подоляк.
На какие условия Украина может согласиться
Подоляк подчеркнул, что для нас приемлемы только те условия, которые мы выдвигаем. Других быть не может.
- Приезжаем туда и разговариваем с представителями переговорной группы при посредничестве любого международного института.
- Забираем всех людей: раненых, гражданских, военных.
Политик добавил, что после событий, которые были в Киевской области, для России было бы важно показать, что что-то гуманное им присуще. Сейчас к Мариуполю приковано внимание всего мира, поэтому оккупантам нужно позволить нам забрать людей.
Украина готова к переговорам в Мариуполе
- Михаил Подоляк еще 20 апреля заявил о готовности отправиться в Мариуполь для переговоров.
- Он подчеркнул, что украинская сторона может провести там специальный раунд переговоров без всяких условий. Все, чтобы забрать наших людей.