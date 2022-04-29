Радник глави ОП зазначив, що Росія націлена на знищення Маріуполя в цілому.

До теми Зеленський каже, що евакуація з Маріуполя – реальна: Росія має відмовитися від цинізму

Надія на переговори є

Ми не виключаємо, що можемо все-таки домовитись хоча б про якесь перемир'я. Вчора представники ООН говорили, що готові долучитись до вивезення наших хлопців.

На жаль, Росія все це ігнорує. Для них слово "гуманізм" взагалі незрозуміле,

– визнав Подоляк.

На які умови Україна може пристати

Подоляк наголосив, що для нас прийнятні тільки ті умови, які висуваємо ми. Інших бути не може.

Приїжджаємо туди й розмовляємо з представниками переговорної групи за посередництва будь-якої міжнародної інституції.

Забираємо всіх людей: поранених, цивільних, військових.

Політик додав, що після подій, які були в Київській області, для Росії було б важливо показати, що щось гуманне їм таки притаманно. Зараз до Маріуполя прикута увага всього світу, тому окупантам слід дозволити нам забрати людей.

Україна готова до переговорів в Маріуполі