В эфире 24 канала советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал, что с большим уважением, но сколь глубоко президент Индонезии понимает мотивы и причины войны. Насколько вообще понимает, что такое современная россия. Тем более – современная Украина.
Важно россии полностью заблокировали возможности для изготовления современного оружия, – Подоляк
По его словам, это удивительно звучит, когда человек вообще не комментирует войну россия – Украина.
Михаил Подоляк объяснил, каким должен быть посредник:
- имеет глубокие знания того, о чем будут люди говорить,
- должен глубоко понимать проблему,
- должен поговорить с одним и с другим,
- должен понять, почему у них точки зрения совершенно разные.
"Мне вообще странно, когда кто-то говорит "я готов быть посредником". А что ты понимаешь под словом "посредник"? Что ты будешь делать? Точно сможешь поговорить или сделаешь общее фото на память и скажешь, что было посредничество. Это не работает", – отметил советник главы Офиса Президента.
Что важно помнить
Михаил Подоляк отметил, что важно помнить – путин абсолютно иррационально мыслит. Он совершенно не понимает происходящего, а также не располагает всем объемом информации. Это отличает его от Владимира Зеленского, действительно имеющего всю информацию: мотивы войны, последствия, как должно закончиться.
путин все еще живет в иллюзии, что контролирует процесс. Кроме того, у него есть такая психическая сверхцель – зайти в историю как мощный император, собиратель земель,
– акцентировал Михаил Подоляк.
"Если Зеленский абсолютно рациональный, современный политик, путин – это политик 17 века. Он в последнее время кем себя считает? Александром Невским. Я понимаю, что потом могут быть еще другие исторические образы, в которые он превращается", – добавил советник главы ОП.
Он отметил, что у Украины очень тяжелая миссия. Ведь кроме Украины в нынешнем виде россию остановить никто не сможет. Украина – единственная страна, которая совершенно ясно понимает, что делают россияне, кто они, почему их нужно остановить и почему мы заплатим самую большую цену, чтобы это сделать.
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Заявления Михаила Подоляка: последние новости
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