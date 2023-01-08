Внутренние саботажи, – у Зеленского прокомментировали "хлопок" в России и анонсировали чудесное время

"Хлопок" и взрывы, которые часто раздаются в России, — это прямое следствие войны, начатой государством-агрессором. Дальше это будет только набирать обороты.

В рамках международного права наши защитники уничтожают неприятельские объекты на территории Украины. Речь идет об оккупированных регионах, в частности, Крыме и Донбассе. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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"Хлопок" в России – внутренние дела

Подоляк пояснил, что происходящее на территории России – это прямое следствие войны, а также внутренние "саботажи" и потеря управляемости. Кроме того, это внутренний развал технологических процессов, поскольку Россия под санкциями.

Политик прогнозирует, что это будет только нарастать. Будет усиливаться партизанское и диверсионное движение. Подоляк отметил, что сейчас много конфликтов на территории России. Там много союзов, имевших существенные ограничения. К примеру, Башкирия, Ичкерия, Дагестан, Ингушетия.

У них все будут определенные претензии, и это будет постепенно нарастать. Эти поражения полностью десакрализовали и Путина, и его окружение,

– подчеркнул советник ОП.

Впереди – "чудесное" время

Политик уверен, что последствия начинают понимать в России. Люди даже претендуют на долю неконтролируемого процесса. Растет мародерство и воровство. Поскольку силовая вертикаль в России не работает, увеличивается криминализация.

Подоляк привел пример, что российское МВД официально заявляло – на 600% увеличилось количество правонарушений в приграничных с Украиной областях.

В дальнейшем это количество "саботажа" будет только увеличиваться. Подоляк подытожил, что это будет чудесное время.