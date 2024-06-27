Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что сегодня звучит много спекулятивных заявлений, которые крутятся вокруг выборов в США. Не все они соответствуют действительности. И не стоит комментировать то, что является внутренними спекуляциями в США.
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Что не так с санкциями
Как отметил Подоляк, проблемы с санкциями действительно есть. Но не стоит здесь "приплетать" избирательный процесс в США.
Проблема с санкциями базируется на двух вещах. Прежде всего нет готовности четко оценить то, насколько работают или не работают конкретные ограничения. Их нужно пересматривать и обновлять. Другая проблема – бюрократия. Все принимают слишком долго.
Из-за бюрократии очень долго принимают решения, и Россия уже понимает, какими именно они будут. То есть решение могут обсуждать в течение шести месяцев, а в этот момент Россия выстраивает параллельные схемы, которые позволяют потом эти санкции обходить,
– отметил Подоляк.
Иногда есть и другие странные моменты относительно санкций. Бывает, что идут ограничения, но с другой стороны параллельно позволяют работать своим компаниям на российских рынках.